6 منافذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 325 جنيها للكيلو فى الفيوم.. التفاصيل

الفيوم - رباب الجالى

تشهد محافظة الفيوم مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، والتي تستمر لمدة 5 أيام في الأسبوع الأخير من كل شهر، لرفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.

والمبادرة تنفذها المحافظة تحت إشراف الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وبالتعاون مع جمعية صلاح الدين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وتحت إشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، في عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وتم تحديد سعر 325 جنيهاً لبيع كيلو اللحوم البلدية الطازجة بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة خلال شهر أغسطس الجاري، وستستمر عملية البيع طوال أيام المبادرة حتى انتهاء كمية اللحوم المقررة لكل منفذ، وتنفذ المبادرة من خلال 6 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم، هي جزارة عمرو جمال عبد الحليم بمنطقة الحادقة، وجزارة طاهر جلال سيد بمنطقة دحدورة هدى، وجزارة أسامة زحلان بمنطقة رفعت عزمي، وجزارة أحمد عاطف محمد زكي بمنطقة الصوفي، وجزارة محمد سعد حسن بمنطقة السلخانة، إضافة إلى فرع هايبر ماركت عرفة بمنطقة الحواتم.

وخصصت المحافظة رقم 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقى شكاوى المواطنين من أي مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.