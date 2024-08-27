‫الزراعة الآلية تستعد لموسم حصاد الأرز وتلبية احتياجات المستثمرين والشركات

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الالية بوزارة الزراعة ان القطاع يضم 131 محطة ميكنة زراعية تغطة جميع أنحاء الجمهوريه وتلبي احتياجات المزارعين وتقدم كافه العمليات الزراعيه، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة توعية المزارعين باستخدام الميكنة الحديثة في الزراعة حتى الحصاد حيث تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه بالإضافة إلى تقليل الفاقد والهدر وكذلك تخفيض تكاليف الإنتاج

أضاف أن معدات القطاع تقوم حاليا بـ حصاد الأرز والذي بدء موسمه منذ ايام بمحافظات الدقهليه وكفر الشيخ والبحيره والغربية والشرقية ودمياط بمشاركه كومبينات القطاع وكذلك زراعة الذرة النيلي بمزارع الشركه الوطنيه لزراعه واستصلاح الاراضي الصحراويه وتم الانتهاء من زراعه 1250 فدان بمزرعه الفرافره ومساحة 6730 فدان بمزرعه توشكي بالاضافه الي المشاركه في تجهيز مساحه 7000 فدان بمزرعة شرق العوينات عمليات حرث وتنعيم بالدسك ونثر سماد كيماوي ورش مبيدات وزراعة بالآلات ومازل العمل مستمر في هذه المزارع بمعدات القطاع .

كما تقوم معدات قطاع الزراعة الالية بتنفيذ عمليات حرث تحت التربة وحرث حفار وتنعيم وماركر بمشروع مستقبل مصر (اللاهون ) وتنفيذ عمليات الحرث والحرث القلاب والتسويه بالليزر والعزيق في الاراضي التي يتم اخلاؤها من محصولي الأرز والذره تمهيدا لبدء الموسم الشتوي.

واضاف الاشقر أن معدات الزراعة الالية تقوم ايضا بتتفيذ بروتوكول التعاون مع مجلس المحاصيل السكرية في تجهيز الارض (حرث وتسوية بالليزر) في بعض الاراضي على مستوى الجمهورية وزراعتها بآلات الزراعة ( بلانترات) وكذلك بروتوكول التعاون مع مصنع الدلتا للسكر في زراعة البنجر في مساحات مختلفة بآلات الزراعة بالإضافة إلى قيام القطاع بالعمل في الاراضي الصحراوية مع بعض المستثمرين في عمليات الاستصلاح والتسوية باستخدام المعدات الثقيلة وآلات التسوية.

