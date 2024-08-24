جهاز شئون البيئة بالشرقية يعلن تأجير 227 معدة زراعية بسعر مدعم لحصاد الأرز

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، توافر معدات زراعية بسعر مدعم للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة موسم 2024، وبداية منظومة عمل متكاملة بين الوزارات والجهات المعنية (البيئة والزراعة والتنمية المحلية) وذلك للسيطرة الكاملة على التحديات التى تواجه الجهات خلال فترة عمل حصاد محصول الأرز وما يقوم به بعض المزارعين من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مما يؤثر على جودة نوعية الهواء خريف 2024م.

و قال الدكتور مجدي الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية عن توافر 227 معدة زراعية تشجيعا للمزارعين والمواطنين على القيام بجمع وكبس وتدوير المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب الذرة والاستفادة الاقتصادية منه والاستثمار فيه حيث أنه قيمة مضافة تدر عائد اقتصادي جيد بدلا من حرقه والتخلص غير الآمن باحراقه وتعرض المواطنين والمزارعين لطائلة القانون وما يتسبب في إنبعاث نوبات هواء ملوثة تؤثر على الصحة العامة للمواطنين ولإبراز القيمة الإقتصادية لقش الأرز، والتي تنعكس في إستغلاله كأسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف مع مراعاة البعد الإجتماعي للفلاح.

كما تجدر الإشارة الى أن عمليات تدوير قش الأرز تُسهم في إنتاج الأسمدة العضوية وإنتاج الطاقة الحيوية ومنتجات الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب لا سيما في المناطق الريفية، بالإضافة إلى الهدف الأكبر وهو حماية البيئة من التلوث وصحة الإنسان من الأمراض، وفي حالة المخالفة سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون 202 لسنة 2020 م واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تحرص وزارة البيئة على استمرار تقديم الدعم الفني للمزارعين، وتسهيل حصول المتعهدين على المعدات التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، واستمرار دور وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية في المراقبة والمتابعة لكافة مواقع تجميع المخلفات.

ومن الجدير بالذكر أن المعدات المتاحة بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحطات الميكنة الزراعية بالادارات الزراعية بمحافظة الشرقية عبارة عن مكابس شيكوريا وجاليانى وليلى فولكر ومكابس دائرية فرابولى وجرارات زراعية يوجسلافى 76 وبيلاروسى 90 و92 وروسى مجهز 90 ولمامات وفرامات ومقطورات أكس و 3 أكس وهذه المعدات تؤجر بسعر مدعم يتراوح ما بين 200 : 500 جينة ايجار لليوم الواحد ، فعلى من يرغب عليه بالتوجه إلى مقر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقيه والإسماعيلية.