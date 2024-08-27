وزير الزراعة: تنسيق كامل لدعم المزارعين بالميكنة الزراعية الحديثة

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أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق، أهمية دعم المزارعين بالميكنة الزراعية الحديثة، مشيرا إلى توجيهاته للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، وقطاع الزراعة الآلية، بالتنسيق الكامل مع الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات فى هذا الشأن للتيسير على المزارعين.

وأشار وزير الزراعة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى ضرورة توعية المزارعين بأهمية الاتجاه لاستخدام الميكنة الزراعية الحديثة، لما تحققه من توفير للوقت والجهد وتقليل الفاقد، وضمان تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وقال فاروق إن تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين، وتكثيف جهود التيسير عليهم، وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن زيادة دخلهم، وتحسين مستوى معيشتهم واستقرارهم، تعد من الأدوار الأصيلة لوزارة الزراعة.

في سياق متصل، أكد الوزير أهمية متابعة تنفيذ التكليفات الخاصة بحملات تطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين، بمختلف قرى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا تطهير 4719 مسقى لمنتفعي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، من إجمالي 4866 مسقى، بمختلف محافظات الجمهورية، وأضاف أنه وجه مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، ومناطق الإصلاح الزراعي، بتنفيذ حملات كبرى للمرور على المساقي بالمزارع والحقول لدى المزارعين، وإجراء المعاينات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات الفورية نحو تطهيرها.

وفيما يتعلق بالرقابة على منافذ وأسواق بيع المبيدات، شدد وزير الزراعة على أهمية تكثيف حملات التفتيش على منافذ وأسواق بيع المبيدات، وهو ما يحدث الآن، مؤكدا أنه يتم التنسيق لشن حملات مستمرة على الكيانات الصغيرة التي تبيع المبيدات غير معلومة المصدر، والتي أصبحت منتشرة في العديد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هذا يعد دورا أصيلا لوزارة الزراعة وهو محاربة الأصناف مجهولة المصدر والهوية حتى لا يقع المزارع فريسة للغش، بالإضافة إلى ضرورة التوعية المستمرة للمزارعين بالمبيدات الجديدة التي يتم اعتمادها في مكافحة الآفات والحشرات الضارة التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.

وحول دور وزارة الزراعة في مجال الإرشاد الزراعي، وجه فاروق بتكثيف الحملات الإرشادية وجهود الإرشاد الزراعي، في توعية المزارعين، ونقل التوصيات الفنية لهم، والممارسات الزراعية السليمة، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني، فضلا عن نتائج البحوث التطبيقية، التي تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية للمزارع.