وزيرة التضامن: ننسق مع الصحة لإنهاء قوائم الانتظار لكارت الخدمات المتكاملة

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة والسكان على الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بمنظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوى الإعاقة و، أن هناك نحو 105 آلاف بطاقة خدمات تم طباعتها ولم يتسلمها أحد منذ عام، ونناشد المواطنين أن البطاقات موجودة فى مكاتب البريد، ولدينا 25 ألف تظلم.

وأكدت وزيرة التضامن أن مؤشر النجاح سيكون قى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وجودتها، متابعة: "أعمل على تقديم خدمة جيدة ومحترمة يكون هناك ارتياح للمواطن تجاهها قائلة: نحن نعمل بأكثر من منهج والمتابعة ستكون مختلفة ونتبع منهج المتسوق السرى فى إدارات ومديريات التضامن، وان المواطن سيدخل لطلب الخدمة ومن خلاله نجرى التقييم".