وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

كتب مدحت وهبة

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم اضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وبذلك سيكون تم إضافة 170 أسرة جديدة خلال 3 أشهر فقط كما أنه جاري العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار ببرنامج الدعم النقدي فى إطار العمل على التوسع فى توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

على جانب آخر تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال تقديم دعم نقدي للأسر المستفيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة لـ 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالى تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموى.