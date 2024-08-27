اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 03:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:34 م
وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم اضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وبذلك سيكون تم إضافة 170 أسرة جديدة خلال 3 أشهر فقط كما أنه جاري العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار ببرنامج الدعم النقدي فى إطار العمل على التوسع فى توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

على جانب آخر تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال تقديم دعم نقدي للأسر المستفيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة لـ 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالى تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموى.







وزيرة التضامن

تكافل وكرامة

اسر تكافل وكرامة

زيادة اسر تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

اليوم السابع بلس

استعلام تكافل وكرامة

وزارة التضامن

تكافل وكرامة بالرقم القومي

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

الاستعلام عن تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة

استعلام عن تكافل وكرامة

بوابة تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تكافل وكرامه

وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

موعد استلام فيزا تكافل وكرامة

تفاصيل فيزا تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة