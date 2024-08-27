وزارة التعليم: لا صحة لوجود درس بمنهج عربى أولى إعداد عن عبد الغفور البرعى

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة، وجود درس عن عبد الغفور البرعي، من رواية " لن أعيش في جلباب أبي" وذلك بمنهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي المطور والذي يطبق العام الدراسي المقبل لأول مره، موضحة أنه لا صحة لوجود درس عن عبد الغفور البرعي بمنهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي المقبل، وأن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وكان شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قال: كل هذه الصور المتداولة على السوشيال ميديا بما فيها من معلومات غير صحيحة تماما ولم يصدر من الوزارة أي لوائح تنفيذية للقرار الوزاري المنظم الخاص بنظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام.

وكان من بين الصور المتداولة ما نصه: قررت وزارة التربية والتعليم بعد التأكد من صعوبة صياغة المناهج الدراسية الجديدة في الفترة الزمنية القصيرة التي تسبق بداية العام الدراسي الجديد إرجاء كل التعديلات على المواد الدراسية إلى العام الدراسي 2025/2026، مع استمرار مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء للصف الأول الثانوي مواد منفصلة بحيث يتم العمل بمادة العلوم المتكاملة بداية من العام الدراسي الجديد 2025/2026.