نصائح لنجاح عملية الحقن المجهرى

كتبت فاطمة ياسر

يسعى الزوجان للقيام بعملية الحقن المجهرى لمساعدتهما على الإنجاب، ويتخذان هذا القرار عند التأخر غير المبرر للحمل أو لوجود مشكلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أن الحقن المجهرى يساعد على تحقيق حلم الأبوة والأمومة، ومع ذلك، من المهم ملاحظة بعض العوامل المهمة قبل الخضوع له.

ما الحقن المجهرى؟

هو عملية متعددة الأوجه تتضمن العلاجات الهرمونية، واسترجاع البويضات، والتخصيب فى المختبر، ونقل الأجنة إلى الرحم.

هل الحقن المجهرى مؤلم؟

على الرغم من أن هذا الإجراء لا يسبب الألم عادةً، إلا أنه قد يكون مرهقًا جسديًا وعاطفيًا، قد يشعر المرضى بعدم الراحة بسبب الحقن واستخراج البويضات، لكن الألم الشديد غير شائع.

متى يجب الخضوع للحقن المجهرى؟

يمنح الحقن المجهرى الأمل للأزواج الذين يعانون من العقم أو الاضطرابات الوراثية أو بعض الحالات الجسدية.

هل يؤثر الحقن المجهرى على الصحة العقلية والجسدية؟

قد تكون الرحلة مرهقة، مما يؤدى إلى القلق والاكتئاب بسبب المخاطر العالية وعدم اليقين، ويعد الدعم من المستشارين أو مجموعات الدعم أو المتخصصين فى الصحة العقلية أمرًا بالغ الأهمية، يمكن أن تسبب العلاجات الهرمونية آثارًا جانبية مثل الانتفاخ والصداع وتقلبات المزاج، ويمكن أن تكون المتطلبات الجسدية للإجراء مرهقة أيضًا.

ما قواعد الاستعداد والتحضير لعملية الحقن المجهرى؟

الاستعداد العاطفي.. كن مستعدًا للتقلبات العاطفية، فكر في العلاج أو مجموعات الدعم لإدارة التوتر والتوقعات.

الصحة البدنية.. حافظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، اتبع نصيحة طبيبك بشأن تحضير جسمك للإجراء.

الالتزام بالوقت.. يتطلب الحقن المجهري زيارات متكررة للطبيب وإجراء فحوصات دم ومراقبة، تأكدي من أن لديك الوقت والمرونة للالتزام بهذه العملية.

معدلات النجاح والتوقعات.. قد تكون هناك حاجة إلى دورات متعددة. وتختلف معدلات نجاح الحقن المجهري. ولا يُضمن نجاحه في المحاولة الأولى، وقد تكون هناك حاجة إلى دورات متعددة.

التقدم التكنولوجي.. أدى التقدم في التكنولوجيا والخبرة إلى تحسين معدلات النجاح، لكن النتائج لا تزال تعتمد على عوامل فردية مثل العمر والصحة.