نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات.. إنفوجراف

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى سجل 359 درجة، وذلك بـ جامعة مطروح وبنسبة مئوية 87.5%، وفيما يلى الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى.



التنسيق

فيما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم 265 درجة بنسبة مئوية 64.63%، وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمى رياضة وفيما يلى الحد الأدنى للالتحاق بكليات العلوم فى الجامعات الحكومية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات قطاع الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، والتى تقبل طلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضة" حيث سجل الحد الأدنى للقبول هو كلية حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة بـ 342 درجة وبنسبة مئوية 83.41%.

وبحسب نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سجل الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الزراعة جامعة أسيوط 265 درجة، وذلك بنسبة مئوية 64.63% وهذا لطلاب شعبة علمى رياضة.

وكشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض جامعة المنيا 345.5 درجة بنسبة مئوية 84.2%.

وكشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات عن الحد الأدنى للقبول بكليات الآداب، حيث سجل الحد الأدنى لقبول آداب سوهاج 249.5 درجة بنسبة مئوية 60.85% وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، فيما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات التجارة 281.5 درجة وبنسبة مئوية 68.65% للقبول بـ كلية التجارة جامعة مدينة السادات بنظام الانتساب الموجه ، سجل الحد الأدنى 248 درجة للقبول بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات بنظام الانتساب الموجه، وذلك بنسبة مئوية 60.4%.