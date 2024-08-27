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مقبرة أمين جامعة الدول العربية السابق نبيل العربى تستعد لاستقبال جثمانه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 04:00 م
مقبرة أمين جامعة الدول العربية السابق نبيل العربى تستعد لاستقبال جثمانه استعدادات دفن نبيل العربى
بيشوى رمزى

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تشهد مقابر عائلة الدكتور نبيل العربي بطريق السويس بمدينة الرحاب استعدادات، لدفن الدبلوماسي البارز والذي شغل منصب وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي سياسي ودبلوماسي مصري، تنقل في الوظائف من قاضٍ في المحكمة الدولية إلى وزير للخارجية المصرية، قبل أن يستقر به المقام أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

ولد نبيل عبد الله العربي يوم 15 مارس 1935، في العاصمة المصرية القاهرة.

الدكتور نبيل العربي

وتخرج في كلية الحقوق عام 1955، ثم حصل على الماجستير في القانون الدولي وعلى الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق في جامعة نيويورك.

عمل مستشارا قانونيا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978.

عين سفيرا لمصر لدى الهند (1981-1983)، وممثلا دائما لها لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987-1991)، وفي نيويورك (1991-1999).

شغل نبيل العربي منصب وزير خارجية مصر منذ 7 مارس 2011 خلفا لأحمد أبو الغيط، وكان قد رشح في 4 مارس2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولي هذه الحقيبة.







نبيل العربى

الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي

وزير الخارجية الاسبق نبيل العربى

الامم المتحدة

اليوم السابع بلس




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