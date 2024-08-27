مخاطر تأخر الحصول على عينة كعب المولود للكشف عن الأمراض الوراثية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن تأخر الحصول على العينة من كعب المولود يؤخر تشخيص الحالات المصابة بأمراض وراثية وعدم تلقي العلاج المناسب مما يسبب التأخر العقلي للطفل

وتابعت وزارة الصحة: الطفل المصاب بالمرض يجب أن يتلقى العلاج خلال 15 يومًا من ميلاده وحثت الوزارة على ضرورة الكشف والفحص ضمانا للصحة، مؤكدة أن نسبة الاصابات بأمراض وراثية مرتفعة فى منطقة الشرق الأوسط بسبب زواج الأقارب، مشيرة إلى أن جميع الأدوية المتوفرة هى أدوية داعمة فقط وليست حالا نهائيا للمرض.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الأمراض الوراثية الأكثر انتشارا فى مصر هى الثلاسيميا وانيميا البحر المتوسط ولهم مخاطر صحية كبيرة، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج من المبادرات الهامة التى تكشف ما اذا كان هناك احتمال لظهور امراض وراثية بين المقبلين على الزواج.