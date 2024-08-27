محافظ سوهاج يوجه بتوفير وحدة سكنية لمواطن وأسرته بلا مأوى

سوهاج عمرو خلف

قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الاستجابة لإحدى الحالات الإنسانية، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمواطن بلا مأوى يفترش الرصيف هو وأسرته ومتاع منزله خلف مستشفى سوهاج العام، ووجه المحافظ على الفور بتقديم كافة أوجه المساعدة، والدعم اللازم للمواطن وأسرته، وتوفير وحدة سكنية لهم.

وقد تم اصطحاب المواطن وأسرته رفقة كل من " منسق عام وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة سوهاج"، وتم تسليمه وحدة سكنية بمساكن الحرفيين بقرية أولاد عزاز، وتوفير بائكة بمكان قريب تكون مصدر دخل للأسرة .

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطن وأسرته بأسرع وقت ممكن؛ لتحسين أوضاعهم والتخفيف من معاناتهم، وتقديم المساعدات العاجلة لهم..