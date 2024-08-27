اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 12:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يتابع تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مركز طهطا بطول 20 كيلو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 11:55 ص
محافظ سوهاج يتابع تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مركز طهطا بطول 20 كيلو الأنترلوك
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قيام  الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة عامر عوض، وبالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بسوهاج، بمتابعة استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة "شل" والشوارع والحارات المتفرعة، بأطوال 20 ألف متر مسطح، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.

يأتى ذلك  تنفيذا لتوجيهات  المحافظ بالمتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال، وتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


 







سوهاج

محافظ سوهاج

طهطا

الانترلوك

الطرق




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة