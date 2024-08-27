محافظ سوهاج يتابع تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مركز طهطا بطول 20 كيلو

سوهاج عمرو خلف

اعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة عامر عوض، وبالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بسوهاج، بمتابعة استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة "شل" والشوارع والحارات المتفرعة، بأطوال 20 ألف متر مسطح، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال، وتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



