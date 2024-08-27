محافظ سوهاج يبحث شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لقاء جماهيريا مع المواطنين، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف المراكز والمدن والأحياء، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل، وممثل مديرية التربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين، واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 311 مواطن من مختلف مراكز المحافظة .

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للمساعدات، وطلبات أخرى متنوعة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ بشكل فوري.