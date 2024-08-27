محافظ الوادى الجديد يناقش مع رؤساء المراكز آليات التقنين والتصالح

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، وذلك استكمالًا لمتابعة أعمال منظومة التقنين والتصالح على مخالفات البناء بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من المسئولين المعنيين.

وشدّد المحافظ على تكثيف جهود متابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي للقضاء على التعديات وتحصيل مستحقات الدولة، مُوجهًا بتيسير الإجراءات وسرعة فحص الطلبات المقدمة من المواطنين لاستيفاء المطلوب، ووجّه بتشكيل لجنة لبحث حالات التقنين على أرض الواقع، وحصر جميع الحالات المخالفة والتعديات بالمدن والقرى، ووضع خطة زمنية للانتهاء من جميع حالات التقنين والتصالح، مع البدء بمن لم يسدد ثم الأقل في نسب السداد.

كما أعلن المحافظ عن إطلاق مبادرة مُحددة المدة لتخفيض سعر الأراضي غير المقننة، مع وضع ضوابط وغرامات تتراوح من 10% إلى 25% حال التأخير عن السداد، وتنفيذ الإزالات في حال الامتناع، وطرح الأراضي الفضاء التي تم استردادها بالمراكز في مزاد علني، مع وضع لافتات واضحة عليها (ملك الدولة) حفاظًا عليها من التعديات لحين استغلالها، وتكليف المراكز بإعداد بيان شامل بأهم المشروعات التنموية والخدمية والميزات الحيوية بكل مركز، وإرساله للمتغيرات المكانية؛ للانتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية للمحافظة.



