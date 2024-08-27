محافظ الوادى الجديد: تنفيذ مشروعات التطوير الحضرى بالخارجة بـ170 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات للتطوير الحضري بمدينة الخارجة، حيث جرى تنفيذ مشروع تطوير حي القلقان الشرقي بمدينة الخارجة ويشمل إحلال شبكة الصرف الصحي ودهان واجهات المباني وتركيب انترلوك بالشوارع وتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة، كما جرى تطوير منطقة حي المشارع حيث تمت معاينة المباني من الطوب اللبن الموجودة بالمنطقة و ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لحصر كافة مباني الطوب اللبن علي مستوي مدينة الخارجة، ووضع خطة لأعمال الإحلال والتجديد بالتنسيق مع أهالي المنطقة.

أضاف المحافظ، أن هذا التطوير ضمن بروتوكول تعاون للقضاء على العشوائيات بالمحافظة بقيمة 170 مليون جنيه والذى وقعته المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق غير المخططة بالمدينة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدا على نجاح تطوير منطقة الشيخ ميمون ومنطقة مشربية غيث بمدينة الخارجة القديمة ضمن المناطق غير المخططة وتقع داخل منطقة البلد القديمة.

واستهدفت خطة التطوير رفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والطرق واستحداث مساحات خضراء للمناطق المحرومة والعشوائية والعمل على توفير سكن آمن ومستوى حياة أفضل لقاطنى تلك المناطق عمرانياً وصحياً وبيئياً واجتماعياً تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.

وجرى الانتهاء أيضا من تطوير منطقه مشربيه غيث حيث جرى رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والممرات الداخلية وتوفير الاناره وتطوير جميع شبكات المرافق الموجودة بالمنطقة وعمل شبكه لمكافحه الحرائق داخل المنطقة ودهان الوجهات وترميم المنازل وتجميل الموقع بالإضافة لتنفيذ اعمال دهانات واجهات المنازل وتوحيد لونها فى الشوارع والاحياء السكنية بدعم من المحافظة.