محافظ القليوبية: 549 ساحة انتظار للمركبات وندرس إضافة ساحات جديدة

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والساحات والصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالحفاظ على الشكل الحضارى فى الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية فى جميع مراكز المحافظة، وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة، تجنباً لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة لديها 549 مكان انتظار، وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف المالى للمشروع، ثم تم مناقشة عدد من الأماكن المقترحة من المراكز والمدن لإقامة ساحات انتظار المركبات داخل المدينة واستغلالها الاستغلال الأمثل بشكل قانونى يضمن تعظيم الاستفادة المالية التى تعود على المحافظة، والتنسيق مع إدارة مرور القليوبية لتكثيف الحملات لمنع عملية الانتظار الخاطئ على الطرق العامة ما يتسبب فى تشويه المظهر الحضارى ووقوع حوادث السيارات.

كما ناقش محافظ القليوبية، خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة ساحات انتظار عليها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التى وضعتها المحافظة، ومنها مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين لتأجير شوارع وتنظيمها وإدخالها فى منظومة انتظار المركبات.

وناقش "عطية"، آليات الاستفادة من الأماكن المقترحة سواء بطرح استغلالها أو بتشغيلها من خلال الوحدات المحلية مع التأكيد على إلزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل على نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية ومنع أى ظواهر عشوائية.

وشدد محافظ القليوبية، خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء بالتنبيه على المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم وفى حالة عدم الإلتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه محافظ القليوبية، بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للملتزمين مما يسهم فى إقامة مشروعات جديدة تسهم فى توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة، مشدداً على سرعة الانتهاء من توصيل المرافق فى خلال فترة زمنية أسبوعين.

وعلى هامش الاجتماع، وجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالبدء فى دراسة توفير قطع أراضى خلال الفترة المقبلة خارج الكتل السكنيه بهدف إقامة مناطق ومدن لمعارض السيارات، فضلًا عن عدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية.

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء إيهاب حسن السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، والدكتور محمد فوزى معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء مدن بنها وطوخ وكفر شكر، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، ومحمد علام مدير الشئون القانونية، وفاطمة الزهراء مدير الشئون المالية، وسامى عبد العظيم مدير إدارة الإيرادات ومدير إدارة انتظار المركبات.