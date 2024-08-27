محافظ القليوبية يكرم اليوم أوائل الشهادات العامة.. اعرف التفاصيل

القليوبية إبراهيم سالم

تنظم محافظة القليوبية، بقيادة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة "الثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهرية والإعدادية"، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ156 والذي يأتي في الـ30 من أغسطس الجاري من كل عام.

وكان المهندس أيمن عطية، قد قدم التهاني لأوائل الشهادات العامة "الثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهرية والإعدادية"، والذين احتلوا مراكز أولب علي مستوى الجمهورية، مؤكدا لهم أن المحافظة ستقدم لهم كل الدعم لاستمرار تفوقهم وتشريف المحافظة بين باقي المحافظات في مراحلهم التعليمية القادمة.

كما يشهد التكريم بديوان المحافظة، تكريم أوائل الشهادات العامة علي مستوى المحافظة، بعد القوائم التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بقيادة سماح إبراهيم، وكذلك المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية بقيادة الدكتور سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، تشجيعا لباقي الطلاب علي التفوق في مراحلهم الدراسية.