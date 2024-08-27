محافظ القاهرة يوجه بسرعة فحص شكاوى المواطنين والرد عليها

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجى بحى الزيتون لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين بالحى .

وأكد محافظ القاهرة أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة، مشددا على رئيس الحى وجميع العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص شكاوى المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون .

وتابع محافظ القاهرة خلال زيارته للمركز التيسيرات المقدمة للمواطنين عند استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

كما وجه محافظ القاهرة بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام وشرح اجراءات استخراج رخصة البناء بعد اختصار خطوات التقديم ، وانجاز رخص المحال العامة لإدخال أصحابها فى الاقتصاد الرسمى.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

وعقب جولته فى المركز التكنولوجى عقد محافظ القاهرة اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة الزيتون للتعرف منهم على طلبات واحتياجات المواطنين فى دائرتهم للعمل على تلبيتها فى اطار القانون .

وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين .



محافظ القاهرة يلتقى مسئولى الحي



جولة المحافظ بحي الزيتون