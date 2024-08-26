محافظة القاهرة تستعد لإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" للتنمية البشرية

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" تعد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو “تنمية الإنسان” مشيرا إلى أن تعاون كافة الهيئات والوزارات هو نوع من التكامل الذى يعتبر أساس العملية التنموية الشاملة، منوها إلى أن من أهم أهداف المبادرة هو العمل على بناء الإنسان فى كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية والعمل على نشر الوعى الصحي والثقافى للمواطنين وخلق طريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى للتنمية البشرية، تتمثل فى تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محورى التعليم والصحة، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل فى جميع المراحل العمرية، على المستويين المحلى والعالمي، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد محافظ القاهرة على تيسير كافة الإمكانات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها فى تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة، والعمل على التفكير الابتكارى والبحث دائما عن أفكار مستقبلية خارج الصندوق.