محافظ البحيرة توجه بدعم المناطق الصناعية وإزالة معوقات الاستثمار

البحيرة- ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، دعم المناطق الصناعية والنهوض بها لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما تضمه من قلاع صناعية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، مشيرة الى أن المنطقتين الصناعيتين بوادى النطرون وحوش عيسى تعدان جوهر الصناعة بالبحيرة لما تمتلكه من إمكانات كبيرة فى مختلف المجالات بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الجيدة والموارد الطبيعية المتنوعة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بوادي النطرون بحضور اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة ومحمد سعد الشلمة ووجيه رشدي سنبل أعضاء مجلس الشيوخ و سيد حمزة - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.

وتابعت محافظ البحيرة خلال الجولة انتظام العمل وخطوط الإنتاج بعدد من المصانع وأشادت بالمستوى التكنولوجي وتأثيره الإيجابي على كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة.

وفي نهاية الجولة عقدت الدكتورة جاكلين عازر إجتماع مع عدد من المستثمرين بالمنطقة للوقوف على أهم الإحتياجات والعمل على حلها، ووجهت كل من مسئولي الكهرباء والمنطقة الصناعية والوحدة المحلية والهيئة لحل الشكاوى المتعلقة بالكهرباء بصفة مؤقتة لحين توفيق الأوضاع للبدء في تشغيل عجلة الإنتاج بعدد من المصانع.