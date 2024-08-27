محافظ البحيرة تتفقد المشروعات التنموية الجديدة بوادى النطرون

البحيرة - ناصر جودة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، عدد من المؤسسات الحيوية ومشروعات حياة كريمة بمدينة وادي النطرون .

تضمنت الجولة، تفقد مركز شباب مبارك وسوق حياة كريمة الذي يضم عدد 50 محل تجارى، ووجهت محافظ البحيرة بسرعة تشغيل سوق حياة كريمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لطرح السوق للاستثمار وتشغيله لتوفير فرص عمل للشباب.

ثم قامت بتفقد المركز التكنولوجي بكفر داود إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ووجهت بدخول خدمة الإنترنت بالمركز وتفعيله لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وتفقدت محافظ البحيرة أيضا مركز تنمية وصحة الأسرة والذى يضم عدد من العيادات الطبية، كما قامت الدكتورة جاكلين عازر بتفقد المشغل الخاص بفرع المجلس القومي للمرأة والمقام بمركز تنمية الأسرة والذى يقوم بتدريب السيدات على الخياطة وصناعة الشنط اليدوية .

وأشادت محافظ البحيرة بجودة المنتجات الخاصة بالمشغل، ووجهت الوحدة المحلية بتخصيص أحد المحلات بالسوق التجاري لعرض منتجات المشغل، بالإضافة إلى توفير مقر آخر بوسط المدينة لتسويق منتجات المشغل ليُدر عائد ربح للمشغل وللسيدات المتدربات.