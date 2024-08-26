اليوم السابع
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البحيرة تتصدر المركز الأول فى تسليم شهادات بيانات التصالح للمواطنين

الإثنين، 26 أغسطس 2024 07:50 م
البحيرة تتصدر المركز الأول فى تسليم شهادات بيانات التصالح للمواطنين الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة والتى تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة.

وأشارت إلى أن إجمالى عدد شهادات البيانات التى تم تسليمها للمواطنين بلغت 22493 لتتصدر محافظة البحيرة المركز الأول على مستوى جميع محافظات الجمهورية في تسليم شهادات بيانات التصالح للمواطنين.

كما أشارت محافظ البحيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام المحافظة بخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، حيث تعمل فرق العمل بالمحافظة بكفاءة عالية لإنهاء إجراءات التصالح في أسرع وقت ممكن.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ودفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.







مخالفات البناء

محافظة البحيرة

تصالح مخالفات البناء

محافظ البحيرة

البحيرة




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