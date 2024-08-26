تفاصيل 42 جولة خلال 52 يوما لمحافظ الأقصر فى المدن والقرى

الأقصر – أحمد مرعى

عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظًا للأقصر يوم الأربعاء الثالث من يوليو للعام الجاري، ومنذ اليوم الأول لوصوله للمحافظة، برز نشاط المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر من خلال جولاته المستمرة بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر، أن منهجيته في العمل تعتمد على الجولات الميدانية والتواجد في الشارع للاستماع إلى المواطنين والتعرف على المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها، لتلبية متطلبات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وبدأت أولى جولات المحافظ يوم 7 يوليو بمدينة الأقصر، حيث تفقد أسواق ومواقف مدينة الأقصر.

وتوالت الجولات والزيارات التفقدية والإستكشافية لمحافظ الأقصر، والتي وصلت إلي ما يقارب من 42 جولة وزيارة في مختلف مدن محافظة الأقصر، وفي يوم 9 يوليو قام المحافظ بجولة تفقد خلالها المحاور المرورية بمدينة الأقصر ومنطقة شرق السكة والسواقي والكرنك والعوامية وحوض 18، ويوم 10 يوليو قام المهندس عبدالمطلب عمارة بجولة تفقد خلالها المشروعات التنموية بمدينة القرنة في قطاعات تنموية في قطاعات الطرق والنقل والصحة والسياحة والمرافق ووجه بالالتزام بالتوقيتات الزمنية لافتتاح المشروعات وتكثيف أعمال التشجير والمساحات الخضراء في كافة الطرق والشوارع.

كما تفقد محور اللواء دكتور سمير فرج وكورنيش البر الغربي والمستشفي الجديد لأهالي البر الغربي ومحطة مياه السناينة لخدمة 160 ألف نسمة والمجزر ألألي الجديد وتوسعة طرق ( هابو ) والميناء السياحي والبعيرات، كما تفقد المحافظ أيضاً منطقة حوض 18 والعوامية والمسار السياحي وطريق المراسي بمدينة البياضية، ويوم 11 يوليو كانت اولي زيارات المحافظ لمدينة إسنا، والتي تفقد خلالها قرية الدير ومستشفي طيبة وقرية النجوع ومنطقة المعبد وطرق وشوارع المدينة.

وتواصلت جولات المحافظ اليومية والمستمرة خلال شهر يوليو بتفقده لمدينة البياضية، حيث زار الحبيل والمنطقة الصناعية والمركز التكنولوجي ومستشفي ايزيس وطريق مستشفي الحميات، وفي منتصف يوليو كانت اول زيارة تفقدية لمحافظ الاقصر لمدينة أرمنت والتي زار خلالها عدد من قري المدينة لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي الـ 17 من يوليو قام المحافظ بجولة ليلية تفقد خلالها عدد من المناطق الاثرية والسياحية بالأقصر ووجه بإعادة انارة جبل البر الغربي ليلاً.

وعقب عودته من القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات وزارة التنمية المحلية واصل المحافظ جولاته بزيارة مدينة الزينية يوم 22 يوليو حيث تفقد محور اللواء سمير فرج وطرق المدينة وعقد لقاءاً مفتوحاً مع الأهالي بحث معهم مطالبهم واحتياجاتهم، كما تفقد المحافظ مساكن مدينة الشمس واستمع لطلبات المواطنين وتفقد محطة صرف صحي الزينية، وبالتزامن مع الاجتماعات الدورية التي يعقدها المحافظ في اطار تفعيل التواصل بين بين مختلف الاجهزة التنفيذية، كانت الجولات مستمرة بزيارة مدينة الطود يوم 24 يوليو 2024 حيث تفقد المحافظ مساكن الطود ومحطة الصرف الصحي وطرق المدينة ووجه لتدبير 25 مليون جنيه لحل مشكلة تعذر تسليم الوحدات السكنية في أسرع وقت، كما تفقد المحافظ مصنع البوتجاز والمدينة الشبابية الدولية ومدخل الطود، ومتابعة لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة قام المحافظ بجولة في مدينة الاقصر لمتابعة ما تم تنفيذه من اعمال تشجير وزيادة المسطحات الخضراء.

وقبل انتهاء شهر يوليو اجري المحافظ 7 جولات بمدن الاقصر والقرنة والبياضية تابع خلالهم اعمال رصف الشوارع ورفع كفاءة الطرق، واختتم شهر يوليو باول زيارة للمهندس عبد المطلب عماره محافظ الاقصر لمدينة طيبة الجديدة والتي زار فيها مستشفي علاج الاورام ، كما تفقد مستودع السلع الاستراتيجية وصومعة القمح، واستهل المحافظ شهر اغسطس بجولات مكثفة بدأت في مدينة الأقصر وتواصلت بجولات في ارمنت افتتح خلالها محطة صرف صحي الرياينة يوم 5 من نفس الشهر وتابع بدء تجارب التشغيل لمشروع مد خدمة الصرف الصحي لقرية الديمقراط ، كما تفقد عمارات سكن كريم وطرق وشوارع المدينة وكورنيش ارمنت والمزرعة النموذجية، وفي نفس اليوم 5 اغسطس اجري المحافظ جولة بمدينة القرنة بداية من كوبري الضبعية وصولاً الي المسار السياحي.

واستكمالاً لجولاته في مدينة الاقصر والتي كان لها النصيب الاكبر من الزيارات التفقدية للمحافظ، قام المهندس عبد المطلب عماره يوم 11 اغسطس بتفقد شوارع الفنون والمنشية والتلفزيون لمتابعة اعمال التطوير والتشجير، وفي ال 12 اغسطس كانت جولة المحافظ لمدينة اسنا والتي تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية بقري الدير والشغب، وفى يوم 14 اغسطس زار محافظ الاقصر مدينة القرنة للمرة السادسة ووجه باستغلال الظهير الصحراوي في اقامة مناطق سكنية وتفقد مشروع لتحويل مسار السيول لحماية القرنة من الأمطار الغزيرة وتابع مشروع انشاء المستشفي الجديدة والكورنيش .. وانتهاء اعمال توسعة مدرسة بن الجراح بالأقالتة وزار قرية حسن فتحي وحاجر الضبعية.

وفي الـ 15 من اغسطس تفقد المحافظ منطقة العوامية ومبني مديرية التربية والتعليم الجديد ومنطقة حوض 18 وعدد من شوارع مدينة الأقصر، كما تفقد المحافظ مناطق المنشأة والنجع الطويل والكرنك يوم 18 اغسطس وتابع تنفيذ اعمال رفع كفاءة الطرق، وكانت الزيارة السادسة لمدينة القرنة يوم 20 اغسطس والتي قام فيها المحافظ بزيارة قرية القبلي قامولا ومحطة صرف صحي الراوجح والطارف، ويوم 21 اغسطس وخلال زيارته الخامسة لمدينة أرمنت افتتح المحافظ مجمع خدمات قرية السلام وزار قرية ابو دغار وعمارات سكن كريم، وخلال نفس اليوم ، تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الاقصر المدينة الشبابية الدولية بالطود لمتابعة استعدادات استضافة الأقصر لفاعليات ( الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية)، ويوم 24 اغسطس تفقد المحافظ اعمال تطوير حوض 18 وشوارع شرق السكة الحديد ومنطقة ميدان الصنايع.

وفي الـ 25 من الشهر الجاري قام محافظ الاقصر بجولة علي عدد من المخابز والمجمعات الاستهلاكية بمدينة الأقصر ومخازن الشركة المصرية ومطحن الاتحاد بالأقصر للاطمئنان على مخزون السلع التموينية ومتابعة توافر الدقيق وجودة الخبز، ويوم 26 اغسطس تفقد المحافظ مدينة اسنا وزار قري كيمان المطاعنة والنمسا والظهير الصحراوي لمدينة اسنا وافتتح مجمع خدمات النجوع، وأكد المحافظ على استمرار جولاته بشكل دوري ومستمر لمتابعة العمل علي أرض الواقع موجهاً رؤساء المدن وقيادات الأجهزة التنفيذية بالنزول للشارع للتعرف علي مطالب المواطنين وتلبيتها.