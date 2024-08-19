الاستماع لشكاوى المواطنين وحلها.. تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال اجتماعه الأخير برؤساء الأحياء والمراكز والمدن، حرصه على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة للتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجههم والاستجابة لشكاواهم، مؤكدًا أن إرضاء المواطنين يعد على رأس أولويات أجهزة المحافظة ومعيار لتقييم جهود كل الجهات والوحدات المحلية.

وجاءت أبرز تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن خلال اجتماع المجلس التنفيذي على النحو التالي:

1-عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور إدارات الحي والمركز المعنية للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.

2-عرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم وآليات التعامل معها وحلها.

3-سرعة البت فى شكاوى المواطنين والطلبات المقدمة من قبلهم.

4-سرعة البت بطلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين، وحصر كل المخالفات الخاصة بتحويل الأنشطة وإنذار أصحابها بتقنين أوضاعهم عدا المخالفات الملوثة للبيئة أو المكدرة لراحة وأمن المواطنين، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

5-التعامل بحسم مع ملف المتغيرات المكانية وسرعة الرد على الحالات الواردة لكل جهة داخل المحافظة.

6-سرعة التعامل مع القرارات الصادرة بشأن العقارات التى تمثل خطورة داهمة وضمان سلامة العقارات المجاورة لها بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

7-الاهتمام بملف المسطحات الخضراء والحدائق وحصر المشاتل والإمكانيات الخاصة بكل منها ورفع كفاءتها لدعم منظومة التشجير بالأحياء والمراكز والمدن.

8-زيادة فاعلية حملات رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين ومنع كافة التعديات على الطريق العام لعدم إعاقة حركة المواطنين.