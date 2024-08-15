الأزهر يعلن أسماء الفائزين فى النسخة الثامنة لمسابقة "تحدى القراءة العربى"

كتب لؤى على

أعلن الأزهر الشريف، اليوم الخميس، فى حضور ة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، و الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذى لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والمستشار صالح السعدى، نائب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أسماء الطلاب الفائزين فى النسخة الثامنة من مسابقة تحدى القراءة العربي.

حصل الطالب عمر محمد السيد عبداللطيف، من محافظة جنوب سيناء على المركز الأول على مستوى الأزهر، ومن المقرر أن يمثل الطالب الفائز مصر والأزهر فى التصفيات النهائية المقامة فى دبى، كما حصلت منطقة بنى سويف الأزهرية على المركز الأول على مستوى المناطق.

أعرب عمر عن بالغ سعادته بحصوله على المركز الأول، مؤكدا أن القراءة بالنسبة له معين لا يمل النهل منه لتسمو بروحه وعقله، وأنها قد ساعدته على تحقيق التفوق والنجاح فى جميع مراحل حياته.

وفيما يلى أسماء العشرة الأوائل الفائزين بجوائز تحدى القراءة العربى فى الموسم الثامن، على مستوى الجمهورية:

المركز الأول: الطالب عمر محمد السيد عبداللطيف، منطقة جنوب سيناء الأزهرية.

المركز الثاني: الطالبة حنين محمد عمر، منطقة الشرقية الأزهرية.

المركز الثالث: الطالبة حبيبة أحمد فؤاد، منطقة الغربية الأزهرية.

المركز الرابع: الطالبة سندس نصر أحمد مهدى، منطقة الوادى الجديد الأزهرية.

المركز الخامس: الطالب براء عمر محمد عزت، منطقة مرسى مطروح الأزهرية.

المركز السادس: الطالبة جنا محمود حماد منطقة الإسكندرية الأزهرية.

المركز السابع: الطالب عمر محمد حمدى السنباطى، منطقة دمياط الأزهرية.

المركز الثامن: الطالبة هايدى هيثم عرفات، منطقة الدقهلية الأزهرية.

المركز التاسع: الطالبة مريم صبرى أحمد عمار، منطقة القاهرة الأزهرية.

المركز العاشر: الطالب أحمد حسام محمد، منطقة الجيزة الأزهرية.

وعلى مستوى ذوى الههم، جاء أسماء الطلاب الأوائل الفائزين بجوائز تحدى القراءة العربى فى الموسم الثامن، على مستوى الجمهورية كما يلي:

المركز الأول: الطالب محمد أحمد حسن، منطقة الإسكندرية الأزهرية.

المركز الثاني: الطالب محمد رضا الشحات، منطقة الشرقية الأزهرية.

المركز الثالث: الطالب حازم مصطفى، منطقة بنى سويف الأزهرية.