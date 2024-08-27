فريق جراحى بمستشفى بنها الجامعى ينقذ حياة سيدة أصيبت بقطع فى القصبة الهوائية

القليوبية - إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر حوالي 48 عاما، من الموت وذلك لإصابتها بقطع في القصبة الهوائية بعد حادث طريق، وتم نقلها فورا للمستشفى وبعد عمل الفحوصات والأشعات تبين أن القطع بالقصبة الهوائية كبير مع وجود استرواح هوائي بالغشاء التامورى المحيط بالقلب، ويلزم لها تدخل جراحي عاجل لإصلاح الثقب بالقصبة الهوائية.

وكشفت إدارة مستشفى بنها الجامعي بقيادة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه استقبلت المستشفى سيدة تبلغ من العمر 48 عاما، مصابة بقطع فى القصبة الهوائية بعد حادث طريق، وبعد عمل الفحوصات والأشعات تبين أن القطع بالقصبة الهوائية كبير مع وجود استرواح هوائي بالغشاء التامورى المحيط بالقلب ويلزم لها تدخل جراحي عاجل لإصلاح الثقب بالقصبة الهوائية.

وبدوره قرر الدكتور إبراهيم قصب، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، استدعاء الدكتور محمود محمد عبد العظيم المدرس بالقسم، وتم إجراء الجراحة العاجلة من فريق جراحى مكون من الدكتور أحمد كافورى المدرس المساعد، والأطباء المقيمين الدكتور محمود النجار، والدكتور محمد حسن، والدكتور عمر عماد، وتم إصلاح الثقب بنجاح واستعادة العلامات الحيوية الطبيعية للمريضة، وخرجت من العمليات لتستكمل فترة النقاهة والعلاج بالقسم.



الفريق الجراحي