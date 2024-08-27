غدا.. وضع حجر الأساس لمشروع امتداد مستشفى الطوارئ الجامعى بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أنه سيتم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء "امتداد مستشفى الطوارئ الجديد"، بالتعاون مع وزارة الصحة صباح غد الأربعاء.

ويأتى ذلك من خلال سعى الجامعة لتنفيذ رؤية مصر 2030 فى الاهتمام بصحة المواطن المصرى، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة على أعلى مستوى بمواصفات عالمية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد على أن المبنى الجديد سيحقق إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة، حيث سيسهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الطوارئ؛ للعمل على تخفيف الضغط عن كأهل مستشفى الطوارىء بالجامعة، والتى تقدم كافة خدمات الرعاية الطبية العاجلة لحالات الحوادث، والإسعافات الأولية لمرضى الحالات الحرجة، وتوفر كافة الفحوصات المتكاملة لمواطنى، ومصابى الحوادث لما يزيد عن 200 ألف حالة سنويًا، ويتم داخلها إجراء نحو 15 ألف عملية سنويًا؛ لإنقاذ مرضى الحوادث، والحالات الحرجة بمحافظة الدقهلية، ومحافظات إقليم الدلتا.

وأشار إلى أن المشروع سيضيف قدرة استيعابية 230 سريرا، تضم 160 سريرا؛ لإقامة المرضى داخليًا، و 40 عناية مركزة، و 16 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولات؛ ليصبح إجمالى عدد الأسرة لمستشفى الطوارئ 450 سريرا.

جدير بالذكر أن مشروع امتداد مستشفى الطوارئ الجامعى هو إنشاء لمبنى جديد مجاور لمبنى المستشفى الحالى، ومقام على مساحة 1500 متر مربع، ويضم بدروم خدمات أساسية، وطابق أرضى، وتسعة طوابق علوية متكررة تضم: طابق كامل لاستقبال الطوارئ، بالإضافة لطابقين مخصصين لوزارة الصحة، وطوابق للعمليات، والعناية المركزة، والإفاقة، والمعامل، والإقامة الداخلية، والخدمات المساعدة، كما يضم طابق خاص باستقبال مرضى مركز الكلى، واستقبال لمرضى طوارىء طب الأسنان، إلى جانب ما تضمه من وحدات تشخيصية، وخدمية تضم بنك الدم المركزى، ومجموعة معامل متكاملة، ووحدات الأشعة: ( الأشعة العادية – الأشعة المقطعية – الرنين المغناطيسي).

ويأتى قيام جامعة المنصورة بتنفيذ مشروع مبنى الطوارئ الجديد فى إطار حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعى، وريادتها المحلية فب منظومة الخدمات الطبية، وتوفير سبل الرعاية الصحية للمواطنين من خلال مجموعة متكاملة من المستشفيات الجامعية، والمتخصصة، والمتكاملة فيما بينها.