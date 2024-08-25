ندوة "أوراق السياسات" أولى فعاليات ملتقى برلمان الجامعات المصرية بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

انطلقت فعاليات ملتقى برلمان الجامعات المصرية، السبت، والذي تنظمه جامعة المنصورة بمعسكر الطلاب الدائم بمدينة جمصة تحت شعار: "معا نحو التميز نبني قادة المستقبل"، بمشاركة وفود 15 جامعة مصرية، في الفترة الممتدة ما بين 24، و 29 أغسطس الجاري تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتى تنظيم الملتقى استمراراً للنهج، الذي تتبعه جامعة المنصورة حيال المشاركة الفعالة لفئة الشباب في العمل السياسي والمجتمعي، حيث أطلقت هذا الملتقى الفريد، والأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، والذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: المحور الاقتصادي، المحور الأمني المعلوماتي، المحور القانوني، وبالنظر إلى تلك المحاور يتمكن الطالب من الانغماس، ومجاراة الأحداث السياسية.



قدم المحاضرة الأولى الدكتور مصطفى رضوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، وعضو مركز دعم المعلومات، واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان: "أوراق السياسات".



ويهدف الملتقى إلى:

أولاً: تعزيز الوعي البرلماني من خلال تدريب الشباب على المهارات اللازمة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.

ثانياً: تمكين الشباب، والمساهمة في الارتقاء بالوطن.

ثالثاً: التواصل، والتعاون الثقافي البناء بين الجامعات المصرية.

وتضم لجنة منسقي تنظيم فعاليات الملتقى:

الدكتورة شيماء عبد الوهاب، أستاذ بكلية التربية، ونائب مدير إدارة الوافدين، والدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية،

مقرر الملتقي الدكتورة أماني الحديدي، مشرف برلمان جامعة المنصورة، وتنظيم أحمد العشري، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب.