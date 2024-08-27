ضبط 2 طن أسماك ولحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الأسماك واللحوم المجمدة مجهولة المصدر، بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، والدكتور فتحي عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطري في كفرالشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمديرية، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، بشأن ضبط المخالفين في الأسواق حفاظًا على الصحة العامة.

وأسفرت الحملات عن ضبط طن و150 كيلو جرام أسماك هارنج مجمدة مجهولة المصدر، و580 كيلو جرام لحوم مجمدة مجهولة المصدر، و160 كيلو جرام كبدة مجمدة مجهولة المصدر، و20 كيلو سردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، و18 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارى العرض على النيابة العامة لإجراء التحقيقات.