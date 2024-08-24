اليوم السابع
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ضبط 2 طن و859 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وبدون فواتير بكفر الشيخ

السبت، 24 أغسطس 2024 04:42 م
ضبط 2 طن و859 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وبدون فواتير بكفر الشيخ جانب من المضبوطات بحملة طب بيطري كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملة على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، بدائرة قسم أول، وقسم ثان  كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور فتحي عبد العال، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، والدكتور شعبان مغنم مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير ادارة المجازر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1159 كيلو  أسماك ولحوم، عبارة عن  38 كرتونه كبدة مجمدة مجهولة المصدر بإجمالى وزن 495 كجم ، و70 كرتونة أسماك هورس ماكريل مجمدة بإجمالى وزن 700 كجم  مجهولة المصدر، وجميعها بدون فواتير دالة على مصدرها، وتحرير المحضر رقم 8063 جنح قسم أول كفرالشيخ بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.

كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطري، من ضبط طن و700 كجم صدور واوراك دواجن بدون بيانات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجنة المشكلة، وتحرير المحضر رقم 4102 جنح قسم ثان كفرالشيخ بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.







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