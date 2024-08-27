سيارات مستقبل وطن تجوب قرى ههيا بالشرقية لبيع مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة

الشرقية - فتحية الديب

في لفتة هي الأولي من نوعها علي مستوي الجمهورية، وجهت امانة حزب مستقبل وطن ههيا بمحافظة الشرقية سيارات لتجوب المدينة والقري والعزب لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك في مبادرة طيبة من الحزب للتخفيف عن كاهل الاسر بناء علي توجيهات القيادة السياسية التي تولي ابناء الوطن كل الرعاية والأهتمام.

قال الدكتور محمد سليم امين عام حزب مستقبل وطن بالشرقية، تم افتتاح معارض "أهلًا مدارس"، بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد بتخفيضات تصل لـ 25%، وذلك تحت إشراف النائب احمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي.

أكد "سليم" أمين انه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة لجموع المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مخفضة تم إقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية، تخفيفا عن كاهل المواطنين وخاصة مع دخول العام الدراسي الجديد وذلك بجميع مراكز ومدن المحافظة

وأشار "سليم" إلى أن السياسة العامة لحزب مستقبل وطن هى دعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فعاليات من شأنها تلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات، وإسهاما في دعم الأسر البسيطة للحصول علي السلع بأسعار مخفضة، والتلاحم مع المواطنين في كل المناسبات الحياتية وتخفيف العبء عنهم، مؤكدا أن تلك المعارض تساهم في رفع العبء عن كاهل المواطن خاصة الأسر البسيطة والاولى بالرعاية.

وأضاف الاعلامي محمد فاروق حافظ امين حزب مستقبل وطن ههيا انه ولاول مرة علي مستوي كافة الاحزاب المصرية تم توجيه سيارات محملة بجميع المستلزمات والأدوات المدرسية للمدينة والقري للبيع باسعارمخفضة، ولم يسبق لها مثيل وان المبادرة الفريدة لاقت كل الترحيب والثناء من المواطنين.

وأشار المحاسب نبيل متولي أمين التنظيم ان الاقبال كبير من جانب الاهالي علي معارض اهلا مدارس لشراء المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وأن الحزب مستمر في اطلاق مبادراته التي تحمل كل الخير لأبناء الوطن.



السيارات تجوب الشوارع لتوزيع مستلزمات المدارس



السيارات تجوب الشوارع لتوزيع مستلزمات المدارس



السيارات تجوب الشوارع لتوزيع مستلزمات المدارس