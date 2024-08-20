14 رحلة عمرة لأمهات الشهداء والموظفات المثاليات "هدية الرئيس" من مستقبل وطن بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

كرم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، الموظفات المثاليات بإهدائهن دروع تذكارية وأجهزة كهربائية، ومنح أمهات الشهداء وحفظة القرآن الكريم 14 رحلة عمرة، تحت رعاية المحاسب مدحت شهاب أمين حزب مستقبل وطن بمدينة العاشر من رمضان، جاء ذلك بحضور الدكتورة زينب فهيم أمين المرأة بالشرقية، وعدد من رموز الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلين عن الجهاز الإداري بالمدينة، والمئات من الأهالي.

وقال الدكتور محمد سليم في بيانه، إن الحزب نظم اليوم فاعلية "هدية الرئيس" وقدم مئات الهدايا العينية والدروع التذكارية، ورحلات العمرة، وأجهزة كهربائية، تكريما للسيدات المتميزات في عملهن، وإهداء الوحدة الصحية بالحي 16 جهاز سونار بقيمة 75 ألف جنيه، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وبتوجيهات من النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجمهورية.

وأشادت الدكتورة زينب فهيم في كلمتها بدور المرأة لا سيما العاملات، وما يقدموه من دور عظيم يخدم الوطن وأسرهم، والمجتمع، موضحة بأن الحزب نظم حفلا ضخما لتكريم المتميزات من الموظفات بأماكن عملهن داخل المديريات الخدمية بالعاشر من رمضان، باسم "هدية الرئيس".

وأوضح مدحت شهاب، أن المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحظي باهتمام كبير في شتي نواحي الحياة، مشيرا إلي أن أمانة العاشر من رمضان قدمت هدية الرئيس اليوم في حفل ضخم لاكثر من 200 سيدة ما بين رحلات عمرة وتوزيع أجهزة منزلية، ودروع تذكارية، تأكيدًا بأن حزب مستقبل وطن علي خطي القيادة السياسية في الاهتمام بـ عظيمات مصر.

وفي نهاية الاحتفالية تقدمت السيدة لبني والدة الشهيد رائد مهندس سامح عبدالجواد بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي هدية رحلة العمرة، وكذلك حزب مستقبل وطن.



الاحتفالية



جانب من الاحتفالية



التكريم



التكريم