رئاسة مركز باريس: قطع المياه بسبب عطل فى المحطة الشرقية وجارى إصلاحه

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عن قطع مياه الشرب بسبب خروج محطة الصرف الصحي الشرقية عن الخدمة، نتيجة عطل بالمحطة الأمر الذى يستوجب توقف محطة المياة الشرقية عن التشغيل لحين إصلاح العطل بالمحطة، حيث اعتذرت رئاسة مركز باريس للمواطنين عن توقف المحطة، حيث يقوم المهندسون المختصون بالعمل على مدار الساعة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بها وانتظامها فى العمل.

وكانت رئاسة مركز باريس أعلنت عن حدوث عطل مفاجئ بمحطة المكس القبلى منذ عدة أيام، وعلى الفور تم ضخ مياه للمواطنين من أحد خزانات محطة التنقية، وتم ضخ الخزان الثاني لليوم الثاني من العطل، وتم توزيع مياه نقية من محطه تنقية باريس بسيارت المركز حتى إصلاح العطل.

وقال عبد الناصر صالح رئيس المركز، إنه تم صرف غاطس جديد وتم إخراج الغاطس المعطل، وبعد تنزيل الغاطس البديل حدث قطع في كابل الكهربائي وتم إخراج الغاطس مرة أخرى وتم إصلاحه واستمرالعمل حتى الساعة الخامسة صباحا وجرى تركيب الغاطس بمحطه مياه المكس وتشغيل المحطة بانتظام.