جامعة بورسعيد تفوز بالمركز الثانى على الجمهورية فى رالى السيارات الكهربائية

بورسعيد - محمد عزام

فاز فريق جامعة بورسعيد بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في Concept track خلال المشاركة الأولى للجامعة في “مسابقة رالي السيارات الكهربائية في مصر EVER” في نسختها الخامسة، وهي اول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية وتهدف إلى رفع كفاءة المهندسين المصريين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في مجال تصنيع وتطوير السيارات الكهربائية.

تمت المسابقة في نسختها الخامسة في مدينة العلمين تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وحضور رؤساء الجامعات المشاركة في المسابقة.

وتم إعلان النتائج بحضور ومشاركة الدكتور راوية رزق قائم بعمل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور طه فراج عميد كلية الهندسة، حيث فاز فريق جامعة بورسعيد PSU Racing على المركز الثاني في Concept track وقد تسلم الجائزة الطالب محمد أحمد علي عبد الله نيابة عن الفريق المشارك.

وبهذه المناسبة هنأت الدكتورة راوية، الفريق المشارك، وأوضحت أهمية دور الجامعة في دعم الطلاب وتبنيهم للمشاركة في المسابقات الهادفة لتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم في مجالات ربط الجامعة بالصناعة.

كان شارك في المسابقة 67 فريقا من كليات الهندسة بمصر بإجمالى 2800 طالب.



حضور رئيس الجامعة



طالب جامعة بورسعيد يستلم الجائزة