تعليم بنى سويف تنظم ندوة بعنوان لقاء فى حب مصر

بنى سويف هانى فتحى

نظمت إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، بالتعاون مع منطقة وعظ بني سويف والكنيسة، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "لقاء في حب مصر"، وذلك تحت رعاية هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف.

استقبل هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الشيخ رضا عبدالحليم مدير عام منطقة وعظ بني سويف،والقمص اثناسيوس راعي كنيسة درب العيد، بحضور الدكتورة عائشة عبدالرحيم مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية

وفي كلمته رحب وكيل الوزارة بالضيوف مثمنا الجهود التي تبذلها منطقة الوعظ والكنيسة في التوعية بالعديد من القضايا وبخاصة تلك القضايا المتعلقة بقيم المواطنة والإنتماء وحب الوطن وإعلاء شأن الوطن في نفوس الطلاب،موجها الشكر والتقدير للشيخ رضا عبدالحليم مديرعام منطقة الوعظ ورجال الأزهر الشريف، والكنيسة، على الجهد الكبير الذي يبذلونه في التوعية بالقيم والمبادئ الإنسانية، مؤكدا بأن مصر باقية بحب وإنتماء ووطنية أبناءها.



ومن جانبه أكد الشيخ رضا عبدالحليم مدير عام منطقة الوعظ،أن هذه الندوة تأتي في إطار حملة التوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعنوان: «ألا إن نصر الله قريب»، وذلك في إطار دور الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا على أن هذه الحملة تأتي في إطار زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا المصيرية والنهوض بالفكر من أجل إستعادة الأمة لحقوقها المسلوبة وتطهير أرضها من دنس اليهود،والحفاظ على مقدساتها من رجس الصهاينة.



وتحدث القمص اثناسيوس راعي كنيسة درب العيد، خلال الندوة عن مدى أهمية غرس روح الإنتماء والولاء في نفوس الشباب لما له من دور هام في محاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله، ومدى أهمية محاربة القيم والمفاهيم الغير صحيحة كما تم التطرق إلى أهمية تحكيم العقل والمنطق في جميع الأمور وعدم الإنصياع خلف الأفكار والأخبار المغلوطة وحث الشباب على إحكام العقل والمنطق في تكوين الرأي الصحيح، كذلك التأكيد على أن حب الوطن والإنتماء له ضرورة وطنية ويحتم علينا الإعتزاز به من خلال الإهتمام بالعلم والعمل والتأكيد على غرز حب الوطن داخلنا وداخل أولادنا .

حضر اللقاء الشيخ احمد حسن واعظ بمنطقة الوعظ بالازهر والشيخ محمود محمد المنسق الإعلامي للمنطقة،وشارك قسم الموهوبين بإدارة بنى سويف بفقرة انشاد دينى قدمها الطالب زياد عمرو بمدرسة بلفيا الثانويه المشتركه

كما شارك بفقرة غناء وطنى للطالبه لياندرا أمير بمدرسة التوفيق بالاضافه إلى بورتريه لوكيل الوزارة قدمته الطالبة سلمى عادل بمدرسة الحديثه الاعدادية بنات