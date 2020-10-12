لقاء "فى حب مصر" بمطرانية طنطا يشدد على وجود مادة للأخلاق بالمدارس

الغربية مصطفى عادل

اختتم الان اللقاء المنعقد بمطرانية طنطا وتوابعها تحت عنوان في حب مصر داخل مطرانية طنطا وتوابعها للاقباط الارثوذكس بين الأزهر والأوقاف والكنيسة، بحضور رجال الدين الاسلامي تحت مظلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ممثل في المنظمة العالمية لخريجي الازهر ورجال الدين المسيحي من ايبراشيه طنطا، و والمحلة الكبرى بحضور الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، و الدكتور محمد عويس مدير منطقة الوعظ بالغربية ولفيف من رجال الدين المسيحي والاسلامي.

وانتهي المؤتمر ببعض التوصيات وهى فى مرحلة الصياغة الان ومنها تكرار هذه اللقاءات بصورة دورية، تنظيم لقاءات مشتركة على مستوى الاعمار المتعددة والهدف منها ربط أبناء الوطن معا وربط المصريين بمصر وإضافة مادة للإخلاق إلى مادة الدين يشارك في إعدادها قيادات مسيحية وإسلامية بمرجعية إسلامية ومسيحية .

كما شدد المؤتمر على عمل لجان إلكترونية لمخاطبة الشباب والفتيان بروح المبادرة من خلال الياتهم بلغة تناسبهم، ومناشدة التيارات الدينية بمشاركة إخوتهم فى الوطن مسيحين ومسلمين فى أفراحهم وأتراحهم.

وكانت مطرانية طنطا، قد شهدت اليوم الاثنين، لقاءا تحت عنوان في حب مصر، بين الأزهر والأوقاف والكنيسة، بحضور رجال الدين الاسلامي تحت مظلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ممثل في المنظمة العالمية لخريجي الازهر ورجال الدين المسيحي من ايبراشيه طنطا، و والمحلة الكبرى بحضور الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الاوقاف بالغربية، و الدكتور محمد عويس مدير منطقة الوعظ بالغربية ولفيف من رجال الدين المسيحي والاسلامي.