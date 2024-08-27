تعرف على أسعار تذاكر القطارات من القاهرة لمدن ومحافظات الصعيد

كتب - سيد الخلفاوى

نشرت هيئة سكك حديد مصر أسعار تذاكر القطارات على وجه قبلى، حيث أوضحت الأسعار الدرجة الأولي VIP، والدرجة الثانية VIP، والدرجة الأولي والثانية والثالثة المكيفة، والدرجة الثالثة تهوية، وقطارات التالجو.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة لنجع حمادي 2024:

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي VIP 2024 من القاهرة لنجع حمادي إلى 280 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية VIP 2024 من القاهرة لنجع حمادي إلى 195 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي المكيفة 2024 من القاهرة لنجع حمادي إلى 165 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة 2024 من القاهرة لنجع حمادي إلى 125 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة 2024 من القاهرة لنجع حمادي إلى 150 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة تهوية 2024 من القاهرة لنجع حمادي إلى 80 جنيه.



اسعار تذاكر السفر

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة لدشنا 2024:

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي VIP 2024 من القاهرة لدشنا إلى 285 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية VIP 2024 من القاهرة لدشنا إلى 200 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي المكيفة 2024 من القاهرة لدشنا إلى 170 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة 2024 من القاهرة لدشنا إلى 125 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة 2024 من القاهرة لدشنا إلى 150 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة تهوية 2024 من القاهرة لدشنا إلى 85 جنيه.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة لقنا 2024:

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي VIP 2024 من القاهرة لقنا إلى 300 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية VIP 2024 من القاهرة لقنا إلى 200 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي المكيفة 2024 من القاهرة لقنا إلى 175 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة 2024 من القاهرة لقنا إلى 130 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة 2024 من القاهرة لقنا إلى 155 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة تهوية 2024 من القاهرة لقنا إلى 85 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات التالجو للدرجة الأولي 2024 من القاهرة لقنا إلى 550 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات التالجو للدرجة الثانية 2024 من القاهرة لقنا إلى 350 جنيه.



اسعار تذاكر القطارات

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة لقفط 2024:

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي VIP 2024 من القاهرة لقفط إلى 300 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية VIP 2024 من القاهرة لقفط إلى 215 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي المكيفة 2024 من القاهرة لقفط إلى 180 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة 2024 من القاهرة لقفط إلى 135 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة 2024 من القاهرة لقفط إلى 170 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة تهوية 2024 من القاهرة لقفط إلى 90 جنيه.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة لقوص 2024:

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي VIP 2024 من القاهرة لقوص إلى 305 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية VIP 2024 من القاهرة لقوص إلى 215 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي المكيفة 2024 من القاهرة لقوص إلى 180 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة 2024 من القاهرة لقوص إلى 135 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة 2024 من القاهرة لقوص إلى 170 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة تهوية 2024 من القاهرة لقوص إلى 90 جنيه.



اسعار القطارات على وجه قبلى

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة للأقصر 2024:

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي VIP 2024 من القاهرة للأقصر إلى 315 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية VIP 2024 من القاهرة للأقصر إلى 215 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي المكيفة 2024 من القاهرة للأقصر إلى 190 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة 2024 من القاهرة للأقصر إلى 135 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة 2024 من القاهرة للأقصر إلى 170 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة تهوية 2024 من القاهرة للأقصر إلى 90 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات التالجو للدرجة الأولي 2024 من القاهرة للأقصر إلى 600 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات التالجو للدرجة الثانية 2024 من القاهرة للأقصر إلى 400 جنيه.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة لإسنا 2024:

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي VIP 2024 من القاهرة لإسنا إلى 335 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية VIP 2024 من القاهرة لإسنا إلى 220 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي المكيفة 2024 من القاهرة لإسنا إلى 195 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة 2024 من القاهرة لإسنا إلى 145 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة 2024 من القاهرة لإسنا إلى 175 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة تهوية 2024 من القاهرة لإسنا إلى 100 جنيه.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة لإدفو 2024:

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي VIP 2024 من القاهرة لإدفو إلى 345 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية VIP 2024 من القاهرة لإدفو إلى 240 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي المكيفة 2024 من القاهرة لإدفو إلى 205 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة 2024 من القاهرة لإدفو إلى 155 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة 2024 من القاهرة لإدفو إلى 190 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة تهوية 2024 من القاهرة لإدفو إلى 105 جنيه.



أسعار تذاكر القطارات من القاهرة لكوم إمبو 2024:

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي VIP 2024 من القاهرة لكوم إمبو إلى 370 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية VIP 2024 من القاهرة لكوم إمبو إلى 240 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي المكيفة 2024 من القاهرة لكوم إمبو إلى 220 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة 2024 من القاهرة لكوم إمبو إلى 165 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة 2024 من القاهرة لكوم إمبو إلى 195 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة تهوية 2024 من القاهرة لكوم إمبو إلى 115 جنيه.



أسعار تذاكر القطارات من القاهرة لأسوان:

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي VIP 2024 من القاهرة لأسوان إلى 380 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية VIP 2024 من القاهرة لأسوان إلى 245 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولي المكيفة 2024 من القاهرة لأسوان إلى 225 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة 2024 من القاهرة لأسوان إلى 165 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة 2024 من القاهرة لأسوان إلى 195 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة تهوية 2024 من القاهرة لأسوان إلى 115 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات التالجو للدرجة الأولي 2024 من القاهرة لأسوان إلى 700 جنيه.

-تصل أسعار تذاكر قطارات التالجو للدرجة الثانية 2024 من القاهرة لأسوان إلى 550 جنيه.