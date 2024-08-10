اليوم السابع
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ميناء سفاجا البحرى يستقبل سفينة على متنها 29 ألف طن ألومنيوم

السبت، 10 أغسطس 2024 02:26 م
ميناء سفاجا البحرى يستقبل سفينة على متنها 29 ألف طن ألومنيوم ميناء سفاجا البحري
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (40000) طن بضائع و(643) شاحنة و(174) سيارة.

وشملت حركة الواردات (32000) طن بضائع و(340) شاحنة و(122) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(303) شاحنة و(52) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SAKERYA وعلى متنها 29 ألف طن ألومنيوم قادمة من السعودية بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والرياض وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

بينما شهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و361 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، أور، آيلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1574 راكب بموانيها.







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