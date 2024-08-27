انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى شمال سيناء دون شكاوى

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في شمال سيناء، بشكل منتظم وهادئ دون تسجيل أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

و اليوم، تقدم الطلاب لامتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، حيث تجري الامتحانات في أربع لجان موزعة على مختلف إدارات المحافظة.

وأوضح حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2023 مستمرة في متابعة سير الامتحانات من مقر المديرية في العريش، ولم تتلقَ أي شكاوى حتى الآن.

وأشار رضوان إلى أن الطلاب أدوا امتحان مادة الاقتصاد في الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف، ثم امتحان مادة الإحصاء في الفترة الثانية بنفس مدة الإجابة.

وأكد رضوان أن عدد اللجان التي تشهد امتحانات اليوم يبلغ أربع لجان، موزعة على إدارات العريش، بئر العبد، والشيخ زويد.

وفي إدارة العريش، تشمل اللجان مدرسة اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات التي تضم طالبات من إدارات العريش، الحسنة، ونخل، ومدرسة اللواء عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين، التي تضم طلابًا من نفس الإدارات.

أما في إدارة بئر العبد، فتضم لجنة في مدرسة بئر العبد الثانوية العسكرية وأخرى في مدرسة رابعة الثانوية، بينما إدارة الشيخ زويد تضم لجنة واحدة في مدرسة الغزالي الثانوية بنات، والتي تستقبل طلاب إدارتي الشيخ زويد ورفح.

وأضاف رضوان أنه تم متابعة وصول صناديق الأسئلة إلى جميع اللجان منذ الصباح الباكر، مع التشديد على رؤساء اللجان بضرورة التأكد من تظليل الطلاب لمربعات أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع على صحة البيانات. كما تم التنبيه على منع الغش بكافة الوسائل، وتطبيق القوانين بصرامة على أي محاولة غش، سواء من الطلاب أو المراقبين، حيث يتم إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالتجهيزات، أكد رضوان أن جميع اللجان قد تم تجهيزها بما يلزم من أثاث مدرسي، ومبردات مياه، بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات المخصصة للمراقبين، والتي تشمل 6 استراحات موزعة بين ثلاث للرجال وثلاث للسيدات، مع توفير الأسرّة والثلاجات والمبردات اللازمة.

كما تم التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية، التموين، الكهرباء، مرفق المياه ومجالس المدن لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم ودون أي مشكلات.