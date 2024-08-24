سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بشمال سيناء دون شكاوى

شمال سيناء ـ محمد حسين

تابعت غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء، وتواصل الغرفة متابعتها من مقر انعقادها في مقر ديوان عام المديرية بالعريش، لسير الامتحانات التي انطلقت صباح اليوم، حيث لم تُسجل أي شكاوى من اللجان الامتحانية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وأوضحت المديرية أن الطلاب أدوا امتحاناتهم اليوم في مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى، التي استمرت لمدة ثلاث ساعات، بينما امتحان مادة التربية الدينية في الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف، وقد بلغ عدد اللجان الامتحانية التي انعقدت بها الامتحانات اليوم 4 لجان.

وأكد وكيل الوزارة أنه تابع في وقت مبكر من صباح اليوم عملية خروج صناديق الامتحانات من المركز الرئيسي إلى مقار اللجان الامتحانية، ووصول صناديق الأسئلة بسلام إلى هذه اللجان.

وتم توجيه رؤساء اللجان بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة في كتيبات المفاهيم، وتسليمها في حالة جيدة, كما شدد على ضرورة استلام الكتيبات من الطلاب والطالبات بحالة جيدة، مع تحرير محضر في حالة عدم تسليم الطالب للكتيب وأكد أيضًا أنه ليس من حق الطالب نهائيًا أخذ الكتيب عند الخروج من اللجنة.

وتم التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة التحقق من تظليل الطلاب للمربعات الخاصة بأرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع على صحة البيانات وشدد وكيل الوزارة على منع الغش بأي وسيلة كانت، مؤكدًا أن الوزارة ستحيل أي حالة غش أو مخالفة إلى التحقيق، مع تحويل المتورطين إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وكذلك القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.