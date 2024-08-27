اليوم السابع
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السفارة الروسية بالقاهرة تنعى نبيل العربى: ساهم فى تعزيز علاقات مصر وروسيا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 01:00 م
السفارة الروسية بالقاهرة تنعى نبيل العربى: ساهم فى تعزيز علاقات مصر وروسيا نبيل العربى
كتبت ريم عبد الحميد

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نعت السفارة الروسية فى القاهرة نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، والذى وافته المنية أمس الاثنين، عن عمر يناهز  89 عاما.

وقالت السفارة الروسية فى بيان لها اليوم، الثلاثاء: " إننا ننعى ببالغ الحزن والأسى مع الشعب المصري وفاة الدبلوماسي المتميز الدكتور نبيل العربى". وأضافت أن العربي قدم مساهمة هائلة في تعزيز علاقات روسيا مع القاهرة والشرق الأوسط بأكمله خلال عمله بالخارجية المصرية وجامعة الدول العربية.

وتقدمت السفارة  بخالص العزاء لأسرة وأصدقاء وزملاء لرجل الدولة البارز.







السفارة الروسية فى القاهرة

نبيل العربى

جامعة الدول العربية

وزير الخارجية الاسبق نبيل العربى




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