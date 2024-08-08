أسباب ارتفاع ضغط الدم.. علامات تحذير غير عادية تظهر على الوجه والرقبة

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم هو حالة صحية خطيرة تتميز بزيادة الضغط الذي يتدفق به الدم داخل الشرايين، غالبًا ما يُطلق عليه "القاتل الصامت" لأنه لا يُظهر أي أعراض مبكرة، القراءة الطبيعية للضغط تكون 120/80 ملم زئبق.

ما هي أسباب ارتفاع ضغط الدم؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في ظهور ارتفاع ضغط الدم، ووفقا لموقع هيلث سايد تشمل بعض هذه العوامل - قلة ممارسة الرياضة، وسوء التغذية، والتدخين، وبصرف النظر عن هذه العوامل، يمكن أن تؤثر الضغوط والحالات العقلية أيضًا على ضغط الدم، كما أن الأفراد الذين يعانون من حالات مثل مرض السكري أو أمراض الكلى هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

غالبًا ما يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت"، والسبب هو أن هذه الحالة لا تأتي مع علامات وأعراض مرئية، ومع ذلك، قد يُظهر الجسم بعض التغييرات عندما يرتفع ضغط الدم بشكل غير متوقع، تشمل بعض هذه العلامات الصداع والدوار وعدم وضوح الرؤية وألم الصدر والتعب، وبصرف النظر عن هذه، يمكن أن تظهر أيضًا مجموعة من العلامات غير العادية في وجهك ورقبتك.

علامات ارتفاع ضغط الدم في الوجه والرقبة

تورم الوجه هو أحد العلامات التحذيرية لارتفاع نسبة السكر في الدم والتي لا يعرفها الكثير من الناس، يمكن للشخص أيضًا أن يرى احمرار الوجه والرقبة، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة في علامات الجلد. تعتبر البقع الداكنة على الجلد، وخاصة على وجهك ورقبتك، مؤشرًا على ارتفاع ضغط الدم، هل تعاني أيضًا من تساقط الشعر، وخاصة على فروة رأسك؟ يمكن أن يعبث ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط بدورة نمو شعرك، مما يتسبب في ترقق الشعر وتساقطه.

في حين أن هناك العديد من الأدوية المتوفرة في الصيدليات لخفض مستويات ضغط الدم وإدارة أعراض ارتفاع ضغط الدم، فإننا نخبرك بأفضل الطرق لمراقبة ضغط الدم في المنزل بشكل طبيعي، مارس الرياضة بانتظام، واشرب كمية كافية من الماء، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، وتحكم في التوتر والضغط، وابتعد عن التدخين.

