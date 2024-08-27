اليوم السابع
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إعلام فلسطينى: إضراب شامل الثلاثاء حدادا على شهداء مخيم نور شمس

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 04:00 ص
إعلام فلسطينى: إضراب شامل الثلاثاء حدادا على شهداء مخيم نور شمس الوضع فى غزة
أحمد علوى

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كشفت وسائل إعلام فلسطينية أن القوى الوطنية أعلنت الثلاثاء إضرابا شاملا حدادا على أرواح شهداء، مخيم نور شمس بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية.


وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.







فلسطين

اضراب فى فلسطين

مخيم نور الشمس




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