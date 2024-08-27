إحالة طبيب وحدة صحية بالبحيرة للتحقيق لعدم ارتدائه الزى الرسمى

البحيرة - ناصر جودة

قرر الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إحالة طبيب بوحدة صحة الأسرة بمحلة بشر التابعة لمركز شبراخيت للتحقيق، وذلك لعدم ارتدائه الزى الرسمى.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة على الوحدات الصحية والمراكز الطبية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد وكيل وزارة الصحة عدد من الوحدات الصحية، وقام بالمرور على أقسامها المختلفة، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات والطعوم.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على الالتزام بالانضباط الإدارى وارتداء الزى لجميع الفريق الطبي، وكذلك الالتزام التام بالتواجد فى أماكن العمل المخصصة، مؤكدا على اتباع كافة معايير الجودة ومكافحة العدوى ورفع مستوى الخدمات الطبية للمواطنين.