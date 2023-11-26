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إصدار مليون و205 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة بالبحيرة بتكلفة مليار جنيه

الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:05 ص
إصدار مليون و205 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة بالبحيرة بتكلفة مليار جنيه الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
البحيرة -ناصر جودة

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أكد الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المختلفة.
 
وأضاف أنه تم اصدار مليون و205 ألف و922 قرار علاج على نفقة الدولة، بمحافظة البحيرة ، بتكلفة إجمالية بلغت  مليار و مليون 705 الف و 877جنيه ، وذلك فى الفترة من 2018 الى 2023.
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن إصدار هذه القرارات تأتى في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.                              
 
 






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