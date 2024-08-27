إجراءات الحصول على رخصة تشغيل مصعد من المراكز التكنولوجية

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ومقدم الطلب.

- صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة.

- توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات.

- وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه.

- شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقًا للكود المصري.

ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم الأوراق المطلوبة.

- سداد رسم المعاينة.

- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

- سداد الرسوم وتلقي رخصة تشغيل مصعد.