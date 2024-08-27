أهم المعلومات عن محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بالإسكندرية.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تعد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية، مشروع اقتصادي عملاق يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث.

وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن المحطة:

تم إنشائها بميناء الإسكندرية داخل مياه البحر بأيادى مصرية.

تعد المحطة مشروع اقتصادي عملاق يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية.

يعمل بالمحطة أيادي مصرية بنسبة تزيد عن 95%.

توفر 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة.

بها أحدث معدات التشغيل بالعالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة.

تضم 4 أوناش رصيف وتصل ل 10 عند الوصول للطاقة القصوى للتشغيل.

بها 12 ونش ساحة ويتضاعف العدد ل 30 عند الطاقة القصوى للتشغيل.

تضم 32 جرار حاويات وسيصل العدد 71 جرار قريبا.

بها ساحات على 400 ألف متر لتداول الحاويات والبضائع والسيارات.

قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا.

يمكنها استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

تبلغ أطوال أرصفة المحطة 2530 م بعمق يصل إلى 17,50 م.



أهم المعلومات عن محطة تحيا مصر