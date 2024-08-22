اليوم السابع
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مدير محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية: وفرنا 800 فرصة عمل

الخميس، 22 أغسطس 2024 01:55 م
مدير محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية: وفرنا 800 فرصة عمل اللواء عبد القادر درويش مدير محطة تحيا مصر
كتب سيد الخلفاوى

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قال اللواء عبد القادر درويش، مدير محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بـ ميناء الإسكندرية، إن المحطة وفرت 800 فرصة عمل للمصريين، مشيرا إلى أن المحطة حققت نجاح كبير فى أول سنة تشغيل.

وأضاف مدير المحطة، خلال جولة بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أن من بين الأشياء المميزة فى المحطة هو تنظيم حركة الشاحنات بشكل دقيق لمنع التكدس فى الميناء، كشيرا إلى أنه يتم انشاء خطوط سكة حديد بالمحطة وسيتم شحن القطارات بالحاويات قريبا.

وأشار درويش، إلى أنه تم دعم المحطة بأجهزة فحص للحاويات والشاحنات لتسهيل الفحص وتوفير الوقت، مشيرا إلى أن المحطة مدعمة بسيارات إطفاء وأخرى للاسعاف وللنظافة.

ولفت إلى أنه جار تشغيل المرحلة الثانية من التشغيل.

 

 







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