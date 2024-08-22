مدير محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية: وفرنا 800 فرصة عمل

كتب سيد الخلفاوى

قال اللواء عبد القادر درويش، مدير محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بـ ميناء الإسكندرية، إن المحطة وفرت 800 فرصة عمل للمصريين، مشيرا إلى أن المحطة حققت نجاح كبير فى أول سنة تشغيل.

وأضاف مدير المحطة، خلال جولة بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أن من بين الأشياء المميزة فى المحطة هو تنظيم حركة الشاحنات بشكل دقيق لمنع التكدس فى الميناء، كشيرا إلى أنه يتم انشاء خطوط سكة حديد بالمحطة وسيتم شحن القطارات بالحاويات قريبا.

وأشار درويش، إلى أنه تم دعم المحطة بأجهزة فحص للحاويات والشاحنات لتسهيل الفحص وتوفير الوقت، مشيرا إلى أن المحطة مدعمة بسيارات إطفاء وأخرى للاسعاف وللنظافة.

ولفت إلى أنه جار تشغيل المرحلة الثانية من التشغيل.