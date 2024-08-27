أجواء صيفية حارة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات متوقعة اليوم بجميع الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى الظل على مناطق الجمهورية، وذلك تزامنا مع الأجواء الصيفية الحارة التى تشهدها البلاد.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، كما يلى:



القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حارا رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.